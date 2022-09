Highlights सपा प्रमुख यादव समेत विधायकों को रोक दिया, जिसके विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गये। पांच साल सत्ता (20122-2017) में थे तब कुछ किया नहीं और आज पैदल घूम रहे हैं। जातिवार जनगणना समेत हम तीन-चार प्रमुख मुद्दों को सदन में उठाएंगे।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को मुख्‍य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के 'पैदल मार्च' पर तंज कसते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया, तो अब क्‍या करेंगे।

उन्होंने दावा किया कि अब अखिलेश यादव को पैदल ही रहना है। विधानसभा सत्र की शुरुआत पर सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून-व्यवस्था और किसान, महिला व युवा उत्पीड़न जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर सपा मुख्यालय से विधानसभा तक 'पैदल मार्च' का ऐलान किया था।

हालांकि, पुलिस ने बीच रास्ते में ही सपा प्रमुख यादव समेत उनके विधायकों को रोक दिया जिसके विरोध स्वरूप वह धरने पर बैठ गये। ओमप्रकाश राजभर ने बातचीत के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब पांच साल सत्ता (20122-2017) में थे तब कुछ किया नहीं और आज पैदल घूम रहे हैं।

राजभर ने कहा, ‘‘अखिलेश यादव को जनता ने पैदल कर दिया है, तो अब क्‍या करेंगे। सत्ता में थे तो कश्यप, निषाद, बिंद, राजभर सबको भूल गये थे, पहचानते नहीं थे और अब नाटक कर रहे हैं।'' सुभासपा प्रमुख ने यादव के अभियान को नाटक बताते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा में भेजा है, तो विधानसभा में मुद्दा उठाओ।

Roads are in poor condition. No compensation to farmers-there's flood in some areas & drought in some others. Cows died due to Lumpy Virus - Govt didn't provide help. Inflation rising, law/order situation bad, unemployment rising. Why does Govt not want to face us?:Akhilesh Yadav