उत्तर प्रदेश-कर्नाटक विधान परिषद उपचुनावः बीजेपी ने तीन सीट के लिए प्रत्याशी किए घोषित, यहां देखें लिस्ट

Highlights दो अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख चार अगस्त निर्धारित की गई है। कर्नाटक की एक विधान परिषद सीट के लिए मतदान 11 अगस्त को होगा।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने यूपी की दो सीट के लिए धर्मेंद्र सिंह सैंथवार व निर्मला पासवान को प्रत्याशी घोषित किया है। कर्नाटक से बाबूराव चिंचानसूरु को उम्मीदवार बनाया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक विधान परिषद में रिक्त हुई तीन सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। इन सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हुई और 11 अगस्त को मतदान होगा।

