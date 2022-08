Highlights 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्‍थी बुधवार (31 अगस्‍त) को सेवानिवृत्त हुए। अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश अवस्‍थी के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रसाद को यह कार्यभार सौंपा गया है।

Uttar Pradesh | Additional Chief Secretary (Home) Awanish Kumar Awasthi retires from his post today



Principal Secretary to Chief Minister Sanjay Prasad has been given an additional charge of Principal Secretary of the Home Department. pic.twitter.com/w8k8a4Tb5c