अमेरिका: टेक्सास के प्राथमिक स्कूल में बंदूकधारी ने 18 बच्चों सहित 21 लोगों की हत्या की, जवाबी कार्रवाई में 18 वर्षीय संदिग्ध की मौत

By विशाल कुमार | Published: May 25, 2022 07:06 AM

गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि 18 वर्षीय सल्वाडोर रामोस के रूप में पहचाने जाने वाले संदिग्ध को पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जवाबी कार्रवाई में मार डाला। इस दौरान गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हालांकि गवर्नर ने कहा कि उनकी चोटें गंभीर नहीं हैं।

