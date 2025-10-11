यूएस राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कहा- राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अपना 'अच्छा दोस्त' मानते हैं

नई दिल्ली: अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा, "अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक अच्छा और निजी दोस्त मानते हैं।"

शुक्रवार को नई दिल्ली पहुँचे गोर ने कहा कि उनकी कई बैठकें हुईं, जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठकें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी मुलाकात अविश्वसनीय रही। हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।" उन्होंने आगे कहा, "हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी चर्चा की।"

Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I’m confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGorpic.twitter.com/WSzsPxrJXv — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।"

