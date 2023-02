जेडीयू से अलग हुई उपेंद्र कुशवाहा की राहें, बनाई नई पार्टी 'राष्ट्रीय लोक जनता दल', नीतीश कुमार को जमकर कोसा

Highlights उपेंद्र कुशवाहा की जदयू पार्टी में नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी जदयू के कई नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कुशवाहा को पार्टी छोड़कर जाने को कह दिया था उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया लेकिन अंत में जिस रास्ते पर चलना शुरू किया वह उनके और बिहार के लिए बुरा है

पटना: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब जदयू से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता नीतीश कुमार के साथ कई दिनों तक चली अनबन के बाद एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उनकी नई पार्टी का नाम 'राष्ट्रीय लोक जनता दल' है। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता को जमकर कोसा। हालांकि यह पहलीबार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। वह पहले भी एक पार्टी बना चुके थे, लेकिन बाद में उस पार्टी का विलय जदयू में कर दिया था।

नई पार्टी का ऐलान करते हुए कुशवाहा ने कहा, हमने एक नई पार्टी - राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का फैसला किया है। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाएगी। राजद के साथ हुए समझौते को खारिज करने की दिशा में काम करेंगे।

मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कुशवाहा ने कहा कि सीएम अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, वे अब अपने आसपास के लोगों के सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। वह आज अपने दम पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने कभी उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास नहीं किया...अगर नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी चुना होता, तो उन्हें एक के लिए पड़ोसियों की ओर देखने की जरूरत नहीं होती।

उन्होंने आगे कहा कि आज से शुरू हो रही है एक नई राजनीतिक पारी। कुछ को छोड़कर जद (यू) में हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा था ... निर्वाचित सहयोगियों के साथ बैठक हुई और निर्णय लिया गया ... नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा किया लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वह उनके और बिहार के लिए बुरा है।

A new political inning begins today. Barring a few, everyone in JD(U) was expressing concern...Meeting was held with elected colleagues&decision was taken...Nitish Kumar did good in beginning but in the end,path on which he started walking is bad for him & Bihar: Upendra Kushwaha pic.twitter.com/F6KZqqxR0n