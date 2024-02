Up Vidhansabha: 'खानदान बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए अब तो बात पहुंच गई जहां पहुंचनी थी', विधानसभा में बोले अखिलेश यादव

Highlights यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90 पर्सेंट जनता के लिए उसमे क्या है विश्व की 5 वीं अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है जब प्रभु राम दिल में बसते हो तो नाम लेने की क्या जरूरत है

Up Vidhansabha: यूपी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते वो किसी को पहचान भी नहीं दिला सकते।

As we are talking about family, I think some people should do something to take dynasty forward -Akhilesh Yadav with googly 🤣🔥 pic.twitter.com/UV4gJ4VUuZ

अखिलेश ने आगे कहा कि जब बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो बात पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। इस दौरान विधानसभा स्पीकर से लेकर विधानसभा में बैठे सभी विधायकों के चेहरे पर हंसी देखने को मिलती है।

#WATCH | Lucknow, UP: SP chief Akhilesh Yadav says, "...When will the standards of living improve? When will the farmer's income double?...You are saying that we have become the fifth-largest economy but what are the people getting?...All they (BJP) want to do is vote bank… pic.twitter.com/Mm5jtE6VxQ