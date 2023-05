UP Urban Body Elections: सुबह 9 बजे तक औसतन 10 प्रतिशत हुआ मतदान, 44 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में

Highlights मतदान को भयमुक्त माहौल में कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में दो चरणों में चार मई और 11 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के नौ मंडलों के 37 जिलों में मतदान जारी है जो शाम छह बजे तक चलेगा। सुबह नौ बजे तक औसतन करीब 10 प्रतिशत तक मतदान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि पहले चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया जो शाम छह बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे तक औसतन 9.94 प्रतिशत मतदान हो चुका है।

लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के मुताबिक राजधानी में नौ बजे तक आठ प्रतिशत मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जबकि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ में वोट डाला। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में वोट डालने के बाद की अपनी तस्वीर टैग की।

उन्होंने ट्वीट में कहा, "आज नगर निकाय चुनाव-2023 के लिए गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान हमारा अधिकार होने के साथ ही प्रमुख कर्तव्य भी है। अपने नगर निकाय को और अधिक सशक्त करने के लिए आप भी मतदान अवश्य करें। भारत माता की जय!"

वोट डालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, "ईश्वर की कृपा है कि कितना सुहावना मौसम है। जनता नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं।"

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "पहले चरण के तहत प्रदेश में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी यह चुनाव अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी से लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा नतीजा मिलेगा।" उप मुख्यमंत्री पाठक ने भी लखनऊ में वोट डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी आज लखनऊ में ही वोट डालने का कार्यक्रम है।

#WATCH | Lucknow, UP: This is the first phase of the municipal elections in UP. Our party is fighting this election without the support of other parties. I hope we will get a positive response. I appeal to all citizens to go & cast their vote: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/eHSKXeY3oI