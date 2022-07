मथुरा में टीचर ने पानी से भरे स्कूल से बाहर आने के लिए बनवाया कुर्सियों का पुल,वीडियो हुआ वायरल तो शिक्षिका पर हुआ एक्शन

Highlights मामला बलदेव क्षेत्र के ग्राम पंचायत दघेटा के प्राथमिक विधालय का है। ग्रामीणों की माने तो स्कूल में आए दिन पानी भर जाता है जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत होती है।

लखनऊ: यूपी के एक स्कूल में शिक्षिका बच्चों से मालिश करवा रही थी। रोब दिखाकर मालिश करने वाली शिक्षिका का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के एक और स्कूल में एक शिक्षिका पर गाज गिरी है। मामला बुधवार का है जब मथुरा के एक स्कूल में जलभराव हो गया। पानी भरने के बाद स्कूल से बाहर निकलने लिए शिक्षिका ने कुर्सियों का इस्तेमाल किया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिक्षिका एक के बाद एक कुर्सी पर पैर रख आगे बढ़ती है जबकि स्कूल के बच्चे पानी में खड़े होकर उसके लिए कुर्सियों का पुल बना रहे होते हैं। इन्ही कुर्सियों के जरीए शिक्षिका पानी से भरे स्कूल के रास्ते को पार कर लेती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है।

A primary school teacher in UP's Mathura was suspended after she was seen climbing on chairs to cross the water logging outside the school. pic.twitter.com/F6uHkhFakm