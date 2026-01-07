क्या 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के प्रमुख नेता विनय कटियार, अयोध्या सीट से अजमाएंगे भाग्य?
कुर्मी समाज के ही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
अयोध्याः राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के प्रमुख नेता रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने मंगलवार को दावा किया कि वह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अयोध्या क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। कुर्मी समाज से आने वाले फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय क्षेत्र से तीन बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे कटियार ने यह घोषणा ऐसे समय की है, जब उनके कुर्मी समाज के ही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
मंगलवार को अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कटियार ने कहा कि अयोध्या उनकी कर्मभूमि है और वे 2027 का चुनाव अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। विनय कटियार (71) वर्ष 1991, 1996 और 1999 में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
कटियार ने 2006 के लोकसभा उपचुनाव में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से पराजित हो गए थे। कटियार दो बार राज्यसभा सदस्य (2006 से 2012 और 2012 से 2018 तक) भी रह चुके हैं।