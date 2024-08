UP Police Admit Card 2024 Live: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती, 60244 पदों के लिए, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को पेपर, 2 घंटे पहले पहुंचे, जानें गाइडलाइन और हेल्पलाइन नंबर

Highlights UP Police Constable Exam 2024 Live Admit Card: लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र मिलेगा। UP Police Constable Exam 2024 Live Admit Card: आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov पर जाएं। UP Police Constable Exam 2024 Live Admit Card: पुलिस कांस्टेबल पद के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा।

UP Police Constable Exam 2024 Live Admit Card: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। परीक्षा 5 दिन में संपन्न होगा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 67 जिलों में पेपर का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशनल बोर्ड (UPPBPB Constable exam) ने गाइडलाइन जारी कर दिया। परीक्षार्थीं को 2 घंटे पहले सेंटर पर आना होगा। घड़ी, पर्स और जूलरी ले जाना माना है। 19 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है। यूपी पुलिस भारती 2024 के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

यूपीपीआरपीबी आधिकारिक तौर पर पुलिस कांस्टेबल पद के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov पर जाएं। कुल 5,014,921 उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 में बैठने के लिए आवेदन किया है। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र मिलेगा। 60244 पदों के लिए परीक्षा हो रहा है।

UP Police Constable Exam 2024 Live Admit Card: यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट upbpb.gov.in पर जाएं।

चरण 2: मुखपृष्ठ पर, पृष्ठ के शीर्ष पर “एडमिट कार्ड” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अपने संबंधित यूपी पुलिस क्षेत्र का चयन करें और आपको क्षेत्रीय वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

चरण 4: 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया अपना यूपी पुलिस रोल नंबर/पंजीकरण आईडी दर्ज करें।

चरण 5: अपनी जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 6: आपका यूपी पुलिस एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। परीक्षा केंद्र पर लाने के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आज 16 अगस्त, 2024 को यूपी पुलिस परीक्षा सिटी स्लिप जारी करेगा। यूपीपीबीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट से यूपीपीबीपीबी कांस्टेबल परीक्षा सिटी सूचना स्लिप की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। uppbpb.gov.in. यूपी पुलिस एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा।

परीक्षा दो पालियों में होगीः पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कांस्टेबल परीक्षा पहले 17 और 18 फरवरी, 2024 को चार पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। सरकार ने 24 फरवरी को इसे रद्द कर दिया क्योंकि इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था।

एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित विवरण जांचना न भूलें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा तिथि

परीक्षा का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता रिपोर्टिंग समय

आवेदन/पंजीकरण संख्या

उम्मीदवार का फोटो हस्ताक्षर के लिए स्थान

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

परीक्षा अवधि

वर्ग

जन्मतिथि

पिता का नाम

मां का नाम

लिंग।

