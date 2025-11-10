UP Road Accident: मूर्ति विसर्जित कर रहे यात्रियों से भरी पिकअप वैन पलटी, पुल से नीचे गिरने से उड़े परखच्चे, 2 की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 10, 2025 10:00 IST2025-11-10T10:00:35+5:302025-11-10T10:00:39+5:30
UP Road Accident: सहायक पुलिस आयुक्त ट्विंकल जैन ने बताया कि पिकअप वैन पर सवार सभी लोग मूलरूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।
UP Road Accident: जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के हिंडन पुल और एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर रविवार शाम को एक पिकअप वैन रेलिंग से टकरा गयी, जिसके चलते इसमें बैठे छह लोग पुल से नीचे गिर गए जबकि कई लोग वाहन के नीचे दब गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए।
तीन की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है। पुलिस ने बताया कि ये लोग हिंडन नदी में मां काली की मूर्ति विसर्जित कर पिकअप वैन पर सवार होकर घर लौट रहे थे। सहायक पुलिस आयुक्त ट्विंकल जैन ने बताया कि पिकअप वैन पर सवार सभी लोग मूलरूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।
उन्होंने बताया कि ये लोग मूर्ति का विसर्जन कर लौट रहे थे, तभी एफएनजी एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को बिसरख, नोएडा व आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया है।