UP Assembly by-election: 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ बैठक की, केशव मौर्य के बीच दरार की अटकलें तेज!

UP Assembly by-election: उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा में रार जारी है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को एक्स (औपचारिक रूप से ट्विटर) पर एक गुप्त पोस्ट साझा की, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मतभेद की अटकलों के बीच राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में 'कार्यकर्ताओं का दर्द' बताया और बताया कि कैसे 'संगठन' सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता गौरव हैं।

मौर्य द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के एक दिन बाद आई है। नड्डा ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेन्द्र चौधरी के साथ एक अलग बैठक की। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की रणनीति बनाने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। मौर्य मंगलवार को भाजपा मुख्यालय से निकलते समय मीडिया से बचते रहे।

सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी,भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मज़बूत संगठन और सरकार है,

सपा का PDA धोखा है।

यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है,

भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहरायेगी।#फिर_एकबार_डबल_इंजन_सरकार — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) July 17, 2024

बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव में हार के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कई बीजेपी नेताओं ने निजी बातचीत में कहा कि राज्य में पार्टी की हार के पीछे मुख्यमंत्री की कार्यशैली एक कारण है।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा उप्र में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। पार्टी प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई, जो 2019 के मुकाबले 29 सीटों की गिरावट है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) ने बढ़त हासिल की और सपा ने 37 सीटें जीतीं, जो 2019 के मुकाबले 32 सीटों की बढ़त है। कांग्रेस पार्टी ने छह लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की।

उप्र विधानसभा उपचुनाव: योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां अपने आवास पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में उप्र के सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद थे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों को बताया, "बाढ़, विकास कार्यों और आगामी चुनावों पर चर्चा हुई।" पिछले एक पखवाड़े में राज्य के 17 जिलों के 700 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "बैठक विशेष रूप से आगामी चुनावों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी और हम उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे जहां उपचुनाव होने हैं।" प्रदेश की दस विधानसभा सीटों... कटेहरी (अंबेडकरनगर), करहल (मैनपुरी), मिल्कीपुर (अयोध्या), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), गाजियाबाद, मझवां (मिर्जापुर), सीसामऊ (कानपुर नगर), खैर (अलीगढ़), फूलपुर (प्रयागराज) और कुंदरकी (मुरादाबाद) पर उपचुनाव होने हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद करहल (मैनपुरी) विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह कटेहरी (अंबेडकरनगर) सीट सपा के लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद खाली हुई है। सपा नेता अवधेश प्रसाद के अयोध्या से लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण उन्हें मिल्कीपुर (अयोध्या) सीट से इस्तीफा देना पड़ा।

सपा नेता जिया उर रहमान बर्क की मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट उनके संभल से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई है। राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान ने बिजनौर से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद गाजियाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया।

भाजपा के विनोद कुमार बिंद ने भदोही से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मिर्जापुर की मझवां विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है।

भाजपा के प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट, एमपी/एमएलए अदालत द्वारा सात साल की कैद के मद्देनजर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद रिक्त घोषित कर दी गई है।

