UP: अब 15 जनवरी को होगा सार्वजनिक अवकाश, सीएम योगी ने ने मकर संक्रांति के मौके पर की घोषणा
By अंजली चौहान | Updated: January 12, 2026 14:21 IST2026-01-12T14:15:25+5:302026-01-12T14:21:09+5:30
Makar Sankranti 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और राज्य द्वारा संचालित संस्थान बंद रहेंगे। इस निर्णय से निवासियों को राज्य भर में मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
Makar Sankranti 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के मौके पर 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। यह फैसला एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया गया है और यह सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य सरकार के सभी विभाग, स्कूल और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान बंद रहेंगे।
सामान्य प्रशासन अनुभाग ने अब 14 जनवरी को घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी, 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
पहले 14 जनवरी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे था
उत्तर प्रदेश सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के 17 नवंबर, 2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार, साल 2026 के लिए घोषित छुट्टियों की लिस्ट में, मकर संक्रांति के मौके पर बुधवार, 14 जनवरी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे रखा गया था। यह छुट्टी पैराग्राफ-2(II) में रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों की लिस्ट में सीरियल नंबर-2 पर शामिल थी।
सरकारी लेवल पर विचार के बाद फैसला बदला गया
सरकारी लेवल पर ठीक से विचार-विमर्श के बाद, यह तय किया गया कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे के बजाय, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाना चाहिए। इसी क्रम में, 14 जनवरी के बजाय गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने का फैसला किया गया।
छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत रहेगी
नए आदेश के अनुसार, 15 जनवरी, 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत पब्लिक हॉलिडे रहेगा। इस दिन राज्य के सभी सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन और बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी मकर संक्रांति त्योहार के मौके पर घोषित की गई है।