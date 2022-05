योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान

Highlights नए मदरसों को योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नीत सरकार ने नए मदरसों के अनुदान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसले में नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब नए मदरसों को यूपी सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

In a cabinet decision on May 17, UP govt accepted the proposal to exclude new Madrasas from grant list