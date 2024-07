Dibrugarh-Chandigarh Train Accident: गोंडा में रेल हादसा, चार की मौत, 20 घायल

Highlights गोंडा में रेल हादसा, चार की मौत सामने आई खबर के मुताबिक 20 लोग घायल हो गए हैं फिलहाल राहत-बचाव कार्य जारी, सीएम योगी का निर्देश

Dibrugarh-Chandigarh Train Accident: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के आठ डिब्बे मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गये। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गयी तथा 20 अन्य घायल हो गये। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत की खबर है। जिलाधिकारी डॉ. नेहा शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में ट्रेन के आठ डिब्बे पटरी से उतर गये और अब तक चार लोगों की मौत की सूचना है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है तथा सभी मृतकों और घायलों को बाहर निकाला जा चुका है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के राहत आयुक्त जी.एस. नवीन कुमार ने बताया कि हादसे में 20 अन्य लोग जख्मी हुए हैं।

Gonda, UP: On Chandigarh-Dibrugarh Express derailment, A eyewitness says, "The accident occurred around 2:30. Two coaches have overturned very badly. It's uncertain, but there have likely been casualties" pic.twitter.com/ZBPFj4q176 — IANS (@ians_india) July 18, 2024

उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है तथा करीब 40 सदस्यीय मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि घटना के सिलसिले में हेल्पलाइन नम्बर 8957400965 और 8957409292 जारी किये गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

Uttar Pradesh: Some coaches of train number 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express have overturned in Gonda. The accident took place near Pikaura, between Gonda and Jhilahi. A rescue team has been sent to the spot. More information is awaited pic.twitter.com/eGtbiXRduq — IANS (@ians_india) July 18, 2024

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा—गोरखपुर रेल खंड पर मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच बृहस्पतिवार को दोपहर बाद चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए।

उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। हादसे के कारण सम्बन्धित रेल खंड पर कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस और गुवाहाटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन करके इन्हें दूसरे रास्ते से रवाना किया गया है।

On the Dibrugarh-Chandigarh express derailment, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath tweets, "The train accident in Gonda district is extremely sad. District administration officials have been directed to carry out relief and rescue operations on a war footing and to take the… pic.twitter.com/9pAyXRULym — ANI (@ANI) July 18, 2024

Web Title: UP Four killed 20 injured in Gonda train accident