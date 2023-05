UP Bypoll Result 2023: चार सीट पर उपचुनाव, आप, बीजद बड़ी जीत की ओर, छानबे पर सपा और स्वार सीट पर अपना दल (एस) को बढ़त

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 11:25 AM

UP Bypoll Result 2023: जालंधर लोकसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ आप, कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हैं, जबकि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और समाजवादी पार्टी (सपा) एक-एक सीट पर आगे है।