UP By-Election 2024: बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाल रहे लाल टोपी वाले?, भूपेंद्र सिंह ने कहा- सपा “गुंडे आतंक फैलाने का प्रयास” कर रहे...

Highlights अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। सैफई परिवार और अखिलेश के “गुंडे आतंक फैलाने का प्रयास” कर रहे हैं। न सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही राज्य की जनता।

UP By-Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को नौ विधानसभा सीट पर हो रहो उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं पर ‘गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाले जा रहे हैं । सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की ‘खिसियाहट’ को दिखाता है। उन्होंने कहा, “लाल टोपी वालों (सपा के कार्यकर्ताओं) के काले कारनामों का ताजा संस्करण देखकर हम सब स्तब्ध हैं।'

