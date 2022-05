UP Budget 2022: कल पेश होगा योगी 2.0 का पहला बजट, जानिए क्या हो सकता है खास

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2022 09:57 AM

26 मई यानी गुरुवार को पूर्वाह्न बजट का प्रस्तुतीकरण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तथा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। वहीं, 27 मई यानी शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अन्य विधायी कार्य होंगे, जबकि 28 मई यानी शनिवार को बजट पर साधारण चर्चा होगी।

