तमिलनाडु पुलिस ने बिहारी मजदूरों की 'हत्या वाले फर्जी ट्वीट' पर यूपी के भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज किया मामला, दो पत्रकार भी मुश्किल में, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित

Highlights तमिलनाडु पुलिस का एक्शन, 'फर्जी खबर' फैलाने और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज। एक बड़े अखबार के संपादक और एक स्थानीय पत्रकार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारियों पर कथित हमले के मामले में जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम को भी तमिलनाडु भेजा है।

नई दिल्ली: यूपी भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव के खिलाफ तमिलना़डु पुलिस ने अफवाह फैलाने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। प्रशांत पटेल ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि 'तमिलनाडु में दर्जनों प्रवासी बिहारी मजदूर मारे गए हैं।' हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया था।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तस्वीर साझा करते हुए पटेल ने ट्विटर पर लिखा था, 'हिंदी में बोलने के लिए बिहार के 12 प्रवासियों को तमिलनाडु में फांसी पर लटका दिया गया।' ट्वीट को बाद में हटा दिया गया था।

दरअसल, तेजस्वी यादव हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए चेन्नई में थे। प्रशांत पटेल ने ट्वीट में कहा था कि प्रवासियों पर हमले के बावजूद तेजस्वी यादव स्टालिन के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए।

प्रशांत पटेल पर कथित रूप से क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच मामले की जांच के संबंध जानकारी रखने वाले तमिलनाडु पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उमराव को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेजी गई है।

Tamil Nadu police registered an FIR against one BJP spokesperson @ippatel Prashant Umrao for spreading misinformation about north Indian workers being killed in Tamil Nadu.

Archive link : https://t.co/uRPZ8q5UCPpic.twitter.com/wmRlfT8eAF