Banda: यमुना नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत, 13 का रेस्क्यू-17 अभी भी लापता, मौके पर SDRF- NDRF की टीमें तैनात

Banda Boat Accident: बांदा जिले के मरका क्षेत्र में एक नौका के पलट जाने से चार लोगों की मौत हो गई और अब भी 17 लापता है। इस घटना के बारे में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनंदन ने बताया कि घटना के समय नौका में करीब 30-35 लोग सवार थे। इस दौरान जब नौका यमुना घाट से फतेहपुर जिले के जरौली घाट जा रही थी तभी यह घटना घटी है।

फिलहाल घटनास्थल पर NDRF और SDRF की टीमें मौजूद है और लापता लोगों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है।

यह घटना बांदा जिले के मरका क्षेत्र से फतेहपुर जिले के जरौली घाट जा रही एक नाव में घटी है। बताया जा रहा है कि जलधारा में हवा का झोंका आने से यह नाव डगमगा गया था जिस कारण यह घटना घटी है।

हादसे की खबर मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इस घटना में चार लोगों की जान चली गई है। अभी तक 13 लोगों को नदी से निकाला जा चुका है और अब भी 17 लोगों के फंसे होने की संभावना बनी हुई है।

#UPDATE NDRF, SDRF, a team of local divers are searching for 17 missing people. We are trying our best to rescue as many people as possible from those who have gone missing. The rescue operation has been stopped now, it will resume in the morning: Anurag Patel, DM, Banda pic.twitter.com/U81iqCBqMy