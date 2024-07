UP assembly bypoll 2024: उपचुनाव वाली 10 सीटों पर 30 मंत्री हफ्ते में करेंगे दो दिन रात्रि विश्राम!, सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर, मुख्यमंत्री ने की बैठक

Highlights UP assembly bypoll 2024: मंत्रियों को हफ्ते में बार अपने प्रभार वाली विधानसभा में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए. UP assembly bypoll 2024: सरकार और पार्टी संगठन के लिए विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. UP assembly bypoll 2024: हफ्ते में दो बार रात्रि विश्राम करते हुए जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करना होगा.

लखनऊः लोकसभा चुनावों में हुई हार के कारणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला चल रहा है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं. वही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक्शन में हैं. बुधवार को उन्होंने उन 30 मंत्रियों के साथ बैठक की जिनको उन्होंने उक्त 10 सीटों जिताने का दायित्व सौंपा है. इन मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने उक्त 10 विधानसभा सीटों को लेकर मंत्रियों द्वारा तैयार की गई योजना के बारे में जानकारी की. इस दौरान सीएम योगी ने उक्त मंत्रियों से यह भी जाना की मौजूदा समय में उनके प्रभार वाली विधानसभा सीटों पर स्थितियां क्या है?

यह जानने के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को हफ्ते में बार अपने प्रभार वाली विधानसभा में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए. चुनाव समाप्त होने तक मंत्रियों को अपने क्षेत्र में हफ्ते में दो बार रात्रि विश्राम करते हुए जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करना होगा. ताकि उक्त सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित की जा सके.

मंत्रियों ने सुझाव दिए और सीएम योगी ने निर्देश

यूपी में लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद योगी सरकार और पार्टी संगठन के लिए विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. इन सीटों पर जीत हासिल कर सीएम योगी अपने राजनीतिक कौशल को साबित करना चाहते हैं. उनकी मंशा है कि लोकसभा के चुनाव मिली हार से उनकी प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है, उसे इन सीटों पर जीत हासिल कर धोया जा सके.

इसलिए उन्होने अपने स्तर से ही इन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है. जिसके चलते उन्होंने इस माह के शुरू में ही हर विधानसभा सीट के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाते हुए अपने क्षेत्र के राजनीतिक हाल को जानने के लिए कहा. बुधवार को इन मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बिना ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण क्या हैं और उन विधानसभा सीटों पर विपक्षी दल से कौन प्रत्याशी हो सकता है? तथा मुस्लिम बाहुल्य सीट पर पार्टी किसी उम्मीदवार बनाए?

आदि कई अन्य मामलों पर चर्चा की. बैठक में मौजूद के मंत्री के अनुसार, बैठक के दौरान सीएम योगी ने हर विधानसभा क्षेत्र के मंत्रियों उनके क्षेत्र का हाल जाना. इस चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि उपचुनाव वाली सीटों पर सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए. पार्टी के ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन किया जाए. बाहर से पार्टी में आए नेता को भी उप चुनाव में उम्मीदवार ना बनाया जाए.

एक मंत्री ने मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने का सुझाव दिया. मंत्रियों के सुझाव सुनने के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में दो दिन तक रात्रि विश्राम करने को कहा. सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी कहा गया कि हर मंत्री अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बात करके उनके साथ मिलकर बूथ को मजबूत करने में जुटेगा.

इस सीटों पर होगा उपचुनाव

लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले नौ विधायकों की सीट पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है. इसके अलावा सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है. यह सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई थी.

