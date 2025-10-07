UNSC: कश्मीरी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भ्रम फैला रहा पाकिस्तान, भारत ने UN में दिखाया पाक को आईना

UNSC: संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की तथा उस पर "अतिशयोक्ति से दुनिया को गुमराह करने" का आरोप लगाया।

UNSC: कश्मीरी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भ्रम फैला रहा पाकिस्तान, भारत ने UN में दिखाया पाक को आईना

UNSC: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है, इस बार महिला शांति और सुरक्षा पर एक बहस के दौरान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतनेनी हरीश ने भारत, खासकर जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान के "भ्रामक प्रचार" की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, हर साल हमें अपने देश के खिलाफ, खासकर जम्मू-कश्मीर, जिस भारतीय क्षेत्र पर वे लालच करते हैं, पाकिस्तान के भ्रामक प्रचार सुनने को मिलते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की और उस पर "अतिशयोक्ति से दुनिया को गुमराह करने" का आरोप लगाया।

उन्होंने आगे कहा, "यह वही देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था और अपनी ही सेना द्वारा 4,00,000 महिला नागरिकों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार के एक व्यवस्थित अभियान को मंजूरी दी थी। दुनिया पाकिस्तान के दुष्प्रचार को समझती है।"

भारत की यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन की सलाहकार साइमा सलीम की टिप्पणी पर आई।

अपनी टिप्पणी के दौरान, सलीम ने कश्मीरी महिलाओं की "दुर्दशा" पर चर्चा की, जो "कब्ज़े के दशकों से युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली यौन हिंसा को झेल रही हैं।"

उन्होंने कहा, "मानवाधिकार और विशेष प्रक्रियाओं के उच्चायुक्त कार्यालय सहित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्रों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स जैसे संगठनों के साथ मिलकर इन उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया है।" 

उन्होंने आगे कहा कि दर्ज किए गए अपराधों में संरचनात्मक दंडमुक्ति, महिला मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों का उत्पीड़न, लापता लोगों के परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ प्रतिशोध, यातना और मनमाने ढंग से हिरासत में रखना, और यौन हिंसा और दुर्व्यवहार का व्यापक आघात शामिल है।

उन्होंने आगे कहा, "महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे से कश्मीरी महिलाओं को बाहर करना इसकी वैधता को खत्म करता है और इसकी सार्वभौमिकता को कमजोर करता है। जम्मू और कश्मीर विवाद इस परिषद के एजेंडे में है और इसलिए, भविष्य की रिपोर्टों में उनकी दुर्दशा को तदनुसार प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।"

ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था?

ऑपरेशन सर्चलाइट, बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के प्रयास के तहत पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था।

परिणामस्वरूप, लगभग 3,00,000 से 3,00,000 बंगाली पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए। इसके अलावा, सामूहिक हत्या और नरसंहारकारी यौन हिंसा के इस अभियान के तहत लगभग 4,00,000 बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया।

इस ऑपरेशन के दौरान बंगालियों के जातीय सफाए के कारण भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी पड़ोसी देश भाग गए।

मार्च से अप्रैल 1971 तक की घटनाओं ने अंततः 1971 के मुक्ति संग्राम को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश में बदल गया।

महिला शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस प्रस्ताव 1325 के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। यह प्रस्ताव 2000 में अपनाया गया था और इसने महिलाओं और लड़कियों पर सशस्त्र संघर्ष के असमान और अनोखे प्रभाव को चिह्नित किया। प्रस्ताव मुख्यतः महिलाओं के अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की रोकथाम पर केंद्रित है, खासकर संघर्षों के दौरान।

सितंबर में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण की कड़ी आलोचना की थी। अपने भाषण के दौरान, शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर और मई में दोनों देशों के बीच गतिरोध के दौरान पाकिस्तान की 'जीत' के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इस अभियान के दौरान, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था।

