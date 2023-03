कोझिकोड में मीडिया हाउस पर पड़ी रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सीएम विजयन पर साधा निशाना

Highlights केंद्रीय मंत्री ने मीडिया हाउस पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर रहा- आरोपों से भटकाने का काम कर रहे हैं सीएम सीएम पिनाराई विजयन पर विपक्ष कथित लाइफ मिशन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर उन पर निशाना साध रहा है

कोझिकोड: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर एसएफआई कार्यकर्ताओं और फिर केरल पुलिस को एक मीडिया हाउस में भेजकर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज़ के कार्यालय में कोझिकोड पुलिस द्वारा किए गए निरीक्षण का एक वीडियो साझा करते हुए, चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा, "तो पिनाराई विजयन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और मीडिया के सवालों से लगता है कि वह अपने एसएफआई के गुंडे और पुलिस का उपयोग करके मीडिया को डरा-धमका कर लोगों को विचलित कर सकते हैं।"

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर विपक्ष कथित लाइफ मिशन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर उन पर निशाना साध रहा है। केरल पुलिस के अनुसार, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के एक समूह - केरल में सत्तारूढ़ सीपीआईएम (एम) की छात्र शाखा ने शुक्रवार को एक न्यूज स्टोरी को लेकर कथित रूप से एर्नाकुलम में एशियानेट न्यूज़ के कार्यालय में प्रवेश किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एशियानेट न्यूज़ ने अपनी खबर को पुष्ट करने के लिए एक नाबालिग लड़की का नकली साक्षात्कार चलाया था।

So @pinarayivijayan facing serious corruptn charges n questns from media thinks he can wriggle out n distract ppl by intimidatng media using his SFI hoodlums n thn his Police 😂🤷🏻‍♂️ #Jokerhttps://t.co/FFjLoJvas2