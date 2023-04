Watch: जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कार का हुआ एक्सीडेंट, देखें वीडियो

Highlights दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री सड़क मार्ग से श्रीनगर जा रहे थे रामबन पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है पुलिस ने कहा- माननीय मंत्री को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा दिया गया

जम्मू: केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की कार जम्मू-कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री सड़क मार्ग से श्रीनगर जा रहे थे। रामबन पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा, "किसी को कोई चोट नहीं आई और माननीय मंत्री को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा दिया गया।"

जम्मू विश्वविद्यालय में डोगरी भाषा में भारत के संविधान के पहले संस्करण के उद्घाटन में भाग लेने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जम्मू और कश्मीर में थे। उन्होंने अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान उधमपुर में कानूनी सेवा शिविर में भी भाग लिया और कहा कि न्यायाधीशों और भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) की एक टीम के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के कई लाभार्थियों ने समारोह में भाग लिया।

उन्होंने ट्विटर पर अपने जम्मू-कश्मीर यात्रा की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कानूनी सेवा शिविर में भाग लेने के लिए जम्मू से जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जा रहे हैं। न्यायाधीशों और नालसा टीम के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के कई लाभार्थी समारोह में भाग ले रहे हैं। अब आप पूरी यात्रा के दौरान खूबसूरत सड़क का लुत्फ उठा सकते हैं।

VIDEO | Union Minister of Law and Justice @KirenRijiju 's car met with a minor accident while going from Jammu to Srinagar earlier today. No one was injured in the accident. pic.twitter.com/bix6GaM7bX

Going from Jammu to Udhampur in Jammu & Kashmir to attend Legal Services Camp. Many beneficiaries of the Central Govt Schemes are attending the function along with Judges and NALSA team. Now, one can enjoy the beautiful road throughout the journey. pic.twitter.com/5yg43aJX1C