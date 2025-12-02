"संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं लोग", विवाद के बीच बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

Sanchar Saathi App: सरकार द्वारा लाए गए संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों के बीच केंद्रीय टेलीकॉम और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को साफ कहा कि ऐप ऑप्शनल है और उसे डिलीट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐप को कभी भी डिलीट किया जा सकता है और यह तभी काम करता है जब यूजर इसे एक्टिवेट करना चुनता है।

केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा, "जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और वे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम उपभोक्ताओं की मदद करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। संचार साथी ऐप हर उपभोक्ता को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।"

मंत्री ने कहा कि संचार साथी ने लगभग 1.75 करोड़ धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है। लगभग 20 लाख चोरी हुए फ़ोन ट्रेस किए गए हैं, और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फ़ोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं, यह सब संचार साथी की वजह से हुआ है... यह ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग को सक्षम नहीं करता है।

सिंधिया ने कहा, "आप इसे अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं... अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है... यह कस्टमर सुरक्षा के बारे में है। मैं सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं... यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी को बताएं। इसे अपने डिवाइस पर रखना या न रखना उन पर निर्भर करता है। यूजर... इसे किसी भी दूसरे ऐप की तरह मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया जा सकता है।"

संचार साथी ऐप से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए, उन्होंने कंज्यूमर सेफ्टी और फ्रॉड रोकने में इसके रोल पर ज़ोर दिया। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का फोकस पॉलिटिकल बहसों का जवाब देने के बजाय यूज़र्स को बचाने पर है।

सिंधिया ने बताया कि संचार साथी पोर्टल को 20 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि ऐप के ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं। उन्होंने इसके प्रैक्टिकल असर पर भी ध्यान दिया, जिसमें लगभग 1.75 करोड़ फ्रॉड वाले मोबाइल कनेक्शन का डिस्कनेक्ट होना और लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन का पता लगाना शामिल है, जिनमें से लगभग 7.5 लाख उनके असली मालिकों को वापस कर दिए गए।

मंत्री ने साफ किया कि ऐप कॉल मॉनिटरिंग या स्नूपिंग को इनेबल नहीं करता है। यूज़र्स का इसके एक्टिवेशन पर पूरा कंट्रोल होता है और वे इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे यह पूरी तरह से ऑप्शनल हो जाता है। उन्होंने कहा, "यह कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में है," और इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐप का मकसद कंज्यूमर्स को उनकी सेफ्टी पक्का करने में मदद करना है।

सिंधिया ने गलतफहमियों को भी दूर किया, यह बताते हुए कि सरकार संचार साथी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, लेकिन इसे डिवाइस पर रखना पूरी तरह से यूज़र पर निर्भर करता है। उन्होंने इसकी तुलना किसी भी दूसरे मोबाइल ऐप से की जिसे अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल या हटाया जा सकता है, और दोहराया कि इस पहल का मकसद सिर्फ़ यूज़र्स को बचाना और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटना है।

