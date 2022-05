लखीमपुर खीरी में पेड़ की टहनी गिरने से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के भतीजे की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2022 06:51 AM

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वह शाम को लखीमपुर जा रहे थे कि आंधी के दौरान पेड़ की एक शाखा उनकी मोटरसाइकिल पर गिर गई।

लखीमपुर खीरी में पेड़ की टहनी गिरने से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के भतीजे की मौत