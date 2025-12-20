SIR 2026 Voter List: एड्रेस बदलने की वजह से नहीं भर पा रहे SIR फॉर्म? इन डॉक्यूमेंट्स से बन जाएगा काम

SIR 2026 Voter List: देश भर में वोटर लिस्ट की जांच के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया तेजी से राज्यों में हो रही है। बिहार के बाद, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की गहराई से जांच के लिए चलाए जा रहे SIR के दूसरे चरण की गिनती का समय लगभग पूरा हो गया है। इसी सिलसिले में, चुनाव आयोग आज तमिलनाडु और गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है।

जिन वोटरों के नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिनती का समय खत्म होने के बाद, यानी जैसे ही गिनती का काम पूरा होता है, दावे और आपत्तियों का समय शुरू हो जाता है। इस दौरान, जो योग्य वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं, वे ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ दावा कर सकते हैं।

दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही शुरू हो जाती है। योग्य वोटर जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं या 2002-2003 की SIR लिस्ट से मेल न खाने के कारण हटा दिए गए हैं, उनके पास अभी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने या अपनी जानकारी सही करने का मौका है।

लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे करें अप्लाई

जो वोटर पते में बदलाव या अन्य कारणों से SIR फॉर्म (गिनती फॉर्म) नहीं भर पाए थे, वे अभी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने उन नए वोटरों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है जो 1 जनवरी, 2026 को 18 साल के हो जाएंगे। योग्य युवा अब खुद को वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। वे अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मदद ले सकते हैं।

जो वोटर BLO के संपर्क में नहीं हैं या अपने घर के इलाके से बाहर रहते हैं, उनके लिए आयोग ने ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा भी दी है। ऐसे वोटर ऑनलाइन अप्लाई करके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सही करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटरों से अपील की है कि वे समय पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच करें ताकि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले किसी भी गलती को सुधारा जा सके।

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये दस्तावेज़ देने होंगे।

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको अपनी भारतीय नागरिकता और वोट देने की योग्यता साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं:

राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशनर आईडी

1987 से पहले जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स –

पोस्ट ऑफिस, बैंक, LIC, या स्थानीय अथॉरिटी द्वारा

जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

सेकेंडरी (10वीं) या अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

राज्य सरकार के विभाग/संस्थान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र

वन अधिकार प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स (NRC) – केवल असम के लिए मान्य

स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी परिवार रजिस्टर

सरकार द्वारा जारी भूमि या घर

आवंटन प्रमाण पत्र

कृपया ध्यान दें कि अकेले आधार कार्ड को पहचान या नागरिकता के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और आपको सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया है, तो आपको फॉर्म-6 के तहत एनेक्सर-IV भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना होगा।

UP वोटर्स अलर्ट: SIR फॉर्म भरने के लिए 7 दिन बचे हैं

चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में गिनती की अवधि 14 दिसंबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद इन दोनों राज्यों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब जारी की जा रही हैं।

इससे पहले, मंगलवार, 16 दिसंबर को, आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थीं।

इस प्रकार, SIR के दूसरे चरण के तहत 12 में से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में, गिनती की अवधि 26 दिसंबर तक जारी रहेगी, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी।

Web Title: Unable to fill SIR form due to change in address These documents will do the trick