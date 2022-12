यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, शांति फार्मूले पर चर्चा

Highlights जी20 में भारत की सफल अध्यक्षता के लिए मोदी को शुभकामनाएं भी दी। भारत की ओर से तत्काल कोई जानकारी नहीं आयी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ-साथ जेलेंस्की से भी कई बार बात की।

नई दिल्लीः यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बात की। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने शांति फार्मूले के कार्यान्वयन के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने जी20 में भारत की सफल अध्यक्षता के लिए मोदी को शुभकामनाएं भी दी।

जेलेंस्की ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात की और जी20 की सफल अध्यक्षता की कामना की। इसी मंच पर मैंने शांति फार्मूले की घोषणा की और अब मैं इसके कार्यान्वयन में भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। मैंने मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र में समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया।’’

Ukrainian President Zelenskyy says he held telephonic conversation with PM Narendra Modi and that he counts on India's participation for implementation of his peace formula