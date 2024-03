UK LS Election Dates 2024 Live: उत्तराखंड के लिए EC ने जारी की चुनावों की तारीख, यहां पढ़ें पूरी खबर

Highlights लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी तारीखों की घोषणा की उत्तराखंड की 80 सीटों के लिए आयोग ने इस तारीख को निर्धारित किया साथ बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो जाएगा

UK LS Election Dates 2024 Live: आज चुनाव आयोग देश भर के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी तारीखों की घोषणा की। वहीं, उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए आयोग ने इस तारीख को निर्धारित किया। अब इसके चंद घंटों बाद ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसी के साथ बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो जाएगा। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और नवनियुक्त चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार आज दोपहर करीब तीन बजे मीडिया को संबोधित किया। कुल 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और यह वोटिंग 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 07 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 01 जून को होगी। पहले चरण में उत्तराखंड में वोट डालें जाएंगे

आचार संहिता का मतलब ये है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नियम बनाता है, जिसे आचार संहिता कहा जाता है। इसके लागू होते ही सरकार के कार्यों में बदलाव भी हो जाते हैं।

हालांकि, चुनावों से पहले प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों ने यानी की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन, इस बार चुनाव से पहले हुए गठबंधन में विपक्ष 'इंडिया' के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 लोकसभा सीटें हैं।

हरिद्वार से रमेश पोखरियाल, नैनीताल-उधमसिंह नगर से अजय भट्ट, अल्मोडा (एससी) से अजय टम्टा, गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और टेहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भाजपा ने जीत प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इस बार पौड़ी गढ़वाल सीट पर सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर BJP ने दांव लगाया है। उत्तराखंड में 83,37066 कुल मतदाता हैं, 4361360 पुरुष मतदाता, 3975134 महिला मतदाता और 286 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।

