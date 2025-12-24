Maharashtra: BMC चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन, उद्धव बोले- "हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए"

By अंजली चौहान | Updated: December 24, 2025 12:53 IST2025-12-24T12:45:35+5:302025-12-24T12:53:03+5:30

Maharashtra: पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ ताकतों पर "मुंबई को बर्बाद करने" की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि लगातार अंदरूनी लड़ाई हुतात्मा शहीदों का अपमान होगा।

Uddhav Thackeray says We came together to stay together addressing press conference with MNS chief Raj Thackeray | Maharashtra: BMC चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन, उद्धव बोले- "हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए"

Maharashtra: BMC चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन, उद्धव बोले- "हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए"

Maharashtra: महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि बीएमसी चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। महाराष्ट्र की बड़े नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन हो गया है जिसके लिए आज सीटों का ऐलान होगा। इस बीच, उद्धव ठाकरे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "हम एक साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं।"

वर्ली के होटल ब्लू सी में दोपहर 12 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 

सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और राज ठाकरे "ठाकरे भाइयों" के तौर पर एक साथ मंच पर खड़े हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उनके दादा, प्रबोधनकर ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए शुरुआती संघर्ष का नेतृत्व किया था, और बाद में, जब मुंबई राज्य का हिस्सा बन गया, तो शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना अब अपनी स्थापना के 60 साल पूरे करने वाली है, जो इस पल के पीछे की विरासत और इतिहास को दिखाता है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी मुंबई को मराठी मानुष से कभी अलग नहीं कर सकता। बीजेपी के नारे "बटेंगे तो कटेंगे" का ज़िक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने मराठी वोटरों से एकजुट रहने की अपील की, और चेतावनी दी कि अब कोई भी हिचकिचाहट या बँटवारा उनकी सामूहिक ताकत को ही कमज़ोर करेगा।

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ी जीत होने वाली है। वे उम्मीद कर रहे थे कि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आएंगे और इस 'महा झूठे गठबंधन' को एक भरोसेमंद विकल्प देंगे। मैं इसे एक ऐतिहासिक दिन मानती हूं क्योंकि इससे मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा।”

इससे पहले, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आने वाले BMC चुनावों के लिए अपने गठबंधन की घोषणा से पहले शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Web Title: Uddhav Thackeray says We came together to stay together addressing press conference with MNS chief Raj Thackeray

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Uddhav ThackerayRaj ThackerayBMCMaharashtraउद्धव ठाकरेराज ठाकरेबृहन्मुंबई महानगरपालिकामहाराष्ट्र