'शिवसेना का धनुष-बाण कोई नहीं छीन सकता', पार्टी में हुई बगावत को लेकर बोले उद्धव ठाकरे

Highlights पूर्व सीएम ने कहा- 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराने की भी मांग की है

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया से लाइव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बागी गुट को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कोई भी पार्टी के चुनाव धनुष-बाण को उनसे नहीं छीन सकता है। उन्होने कहा कि 'धनुष और तीर' उनकी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह रहेगा।

शिवसेना विद्रोह के बीच एक लाइव भाषण के दौरान सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उद्धव की मीडिया के साथ यह पहली लाइव बातचीत थी। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की भी मांग की है।

