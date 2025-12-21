अरावली पर्वत की नई परिभाषा पर बवाल, उदयपुर के वकीलों ने खोचा मोर्चा

Udaipur Lawyers Protest Aravalli Verdict: अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा तय किए जाने के विरोध में शानिवार को राजस्थान के उदयपुर में बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन वकीलों ने अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर आधारित नई परिभाषा पर चिंता जताई। इस कथित नई परिभाषा के अनुसार केवल उसी भू-आकृति को अरावली पहाड़ियों में शामिल किया जाएगा जो कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया।

वहां उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने कहा कि राजस्थान और उदयपुर का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब अरावली को बचाया जाएगा। वकील मनीष शर्मा ने कहा, "सरकार को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने चाहिए।"

Web Title: Udaipur Lawyers Protest Aravalli Verdict against the new definition of Aravalli