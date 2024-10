Chirag Chikkara U-23 Wrestling World C’ships 2024: रीतिका हुडा और अमन सहरावत के बाद चिराग चिक्कारा, तीसरे भारतीय पहलवान?, भारत की झोली में 9 पदक

Highlights Chirag Chikkara U-23 Wrestling World C’ships 2024:रीतिका हुडा पिछले साल 76 किग्रा वर्ग में जीत दर्ज करके टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। Chirag Chikkara U-23 Wrestling World C’ships 2024: चिक्कारा ने फाइनल में पहुंचने से पहले प्रभावशाली प्रदर्शन किया। Chirag Chikkara U-23 Wrestling World C’ships 2024: इयुनुस इवबातीरोव को 12-2 से और सेमीफाइनल में एलन ओरलबेक को 8-0 से हराया।

Chirag Chikkara U-23 Wrestling World C’ships 2024: चिराग चिक्कारा अंडर-23 विश्व चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं जिसकी मदद से भारत ने यहां चल रहे इस आयु वर्ग टूर्नामेंट में एक स्वर्ण और रजत सहित नौ पदक जीते। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे चिक्कारा ने किर्गिस्तान के अब्दिमालिक कराचोव पर अंतिम सेकंड में 4-3 से जीत दर्ज की। वह पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत के बाद अंडर-23 चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।

Chirag Chikkara wins a historic GOLD for India! 💥



The Indian wrestler defeated Kyrgyzstan’s Abdymalik Karachov 4️⃣-3️⃣ to clinch a Gold medal 🥇 in the men’s 57kg category at the U23 World Wrestling Championshis.



With this Chirag becomes the ONLY 3️⃣rd Indian wrestler to wear…