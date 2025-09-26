'तुझे उठाकर सीधा दफना दिया जाएगा': बीड में 'आई लव मोहम्मद' कार्यक्रम में मुस्लिम धर्मगुरु ने सीएम योगी को दी धमकी | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 26, 2025 17:47 IST2025-09-26T17:47:28+5:302025-09-26T17:47:28+5:30
सभा को संबोधित करते हुए, उन्हें यूपी के सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते भी देखा जा सकता है। मौलाना ने सीएम योगी को माजलगांव की मुस्तफा मस्जिद में आने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह वहां आए तो उन्हें वहीं 'दफन' कर दिया जाएगा।
बीड: महाराष्ट्र के बीड में आयोजित "आई लव मोहम्मद" कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम धर्मगुरु ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना को सीएम योगी को 'दफनाने' की खुली धमकी देते हुए देखा जा सकता है।
धमकी देने वाले मौलाना की पहचान अशफाक निसार शेख के रूप में हुई है। धमकी कई दिन पहले दी गई थी, लेकिन वीडियो हाल ही में सामने आया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस बीच, धमकी से जुड़े वीडियो की सत्यता की भी जाँच की जा रही है।
महाराष्ट्र के बीड जिले में 'आई लव मोहम्मद' कार्यक्रम के दौरान एक मौलाना ने मंच से M योगी के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर योगी माजलगाँव के मुस्तफा मस्जिद आएँ तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है #ilovemuhammad… pic.twitter.com/6GB2R4dROz— Prime News (@PrimeNewsInd) September 26, 2025
'आई लव मोहम्मद' अभियान क्या है?
"आई लव मोहम्मद" अभियान उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बारावफात समारोह के दौरान शुरू हुआ। मुस्लिम युवकों ने पैगंबर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए "आई लव मोहम्मद" नारे वाले बैनर और पोस्टर लगाए। हालाँकि, इस अभियान ने जल्द ही विवाद खड़ा कर दिया जब कुछ स्थानीय हिंदू समूहों ने इसे एक नई और भड़काऊ परंपरा बताते हुए इसका विरोध किया।
इसके कारण तनाव पैदा हो गया और पुलिस ने हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने बैनर हटा दिए और कई लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।
इसके बाद यह मुद्दा लखनऊ, बरेली, नागपुर, काशीपुर और हैदराबाद जैसे अन्य शहरों में भी फैल गया, जहाँ शुक्रवार की नमाज के बाद इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने तर्क दिया कि पुलिस की कार्रवाई अन्यायपूर्ण थी और उनके मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी।