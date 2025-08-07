Trump India Tariffs 2025: ट्रंप के बयान पर मोदी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं?, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे तेजस्वी यादव
By एस पी सिन्हा | Updated: August 7, 2025 15:31 IST2025-08-07T15:30:06+5:302025-08-07T15:31:05+5:30
Trump India Tariffs 2025: तेजस्वी यादव ने कहा कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मैं भाग लूंगा।
पटनाः इंडिया गठबंधन की बैठक और राहुल गांधी के द्वारा आयोजित डीनर में शामिल होने के लिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को दिल्ली गए हैं। वहीं, दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह ‘इंडिया’ गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार है और उनकी बहन दिल्ली में हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मैं भाग लूंगा।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 50 फीसदी टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देश को भारी नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 28 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी इस पर बोलने की जरूरत नहीं समझी। अब ये लोग बिहार में कूद-कूद कर आएंगे और कहेंगे कि भारत ‘विश्व गुरु’ बन गया।" वहीं, चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। हमें अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से नोटिस मिला है, जिसका हम जवाब दे रहे हैं।
अब बताइए, दो ईपिक नंबर किसने जारी किए? जिसने जारी किए वही हमसे सवाल कर रहा है कि ये कहां से आए? गलती किसी और की, लेकिन जवाब हमसे मांगा जा रहा है। वहीं जब उनसे अनंत सिंह के जेल से बाहर आकर जदयू से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया, तो तेजस्वी ने कहा कि यह सवाल मुझसे मत पूछिए।
हमारे प्रवक्ता बंटू सिंह हैं, वही इस पर जवाब देंगे। दरअसल, बंटू सिंह किसी समय अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। बाद में उन्होंने राजद का दामन थामा और तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। बंटू सिंह अपने तेज तर्रार और व्यंग्यात्मक बयानों के लिए जाने जाते हैं।
तेजस्वी का यह बयान इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। उधर, दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों, विधान पार्षदों और जिलाध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक ऑनलाइन माध्यम से की गई। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई।
उल्लेखनीय है कि 2 वोटर कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। निर्वाचन आयोग ने उनसे उनके मतदाता पहचान पत्र का विवरण दोबारा मांगा है। आयोग ने तेजस्वी से उनके मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी को जांच के लिए 8 अगस्त 2025 तक जमा करने का अनुरोध किया है। अब आयोग ने एक बार फिर अपना मतदाता पहचान पत्र जमा कराने को कहा है।