Tripura Assembly Polls: त्रिपुरा के पूर्व TMC प्रमुख सुबल भौमिक और माकपा नेता मोबेशर अली बीजेपी में हुए शामिल, दोनों ने शाह और नड्डा से की मुलाकात

नई दिल्ली: त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी प्रमुख सुबल भौमिक और राज्य के माकपा नेता मोबोशर अली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेता शुक्रवार (27 जनवरी) को ही भाजपा में शामिल हुए हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासी घटनाक्रम बीजेपी के हित में है। दोनों नेता मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साहा ने कहा, आगामी चुनाव के मद्देनजर इन दोनों नेताओं के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा नेतृत्व के कारण जनता का भरपूर समर्थन और हम पर विश्वास है। उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा में एक बार फिर निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी।

