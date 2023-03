त्रिपुरा हिंसा की जांच के लिए जा रही वाम-कांग्रेस सांसदों की तथ्यान्वेषी टीम पर 'हमला'; 3-4 वाहनों में तोड़फोड़, जयराम रमेश ने जारी किया वीडियो

Highlights कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि यह पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है।

अगरतलाः त्रिपुरा में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए शुक्रवार को अगरतला पहुंचे सांसदों और विधायकों सहित वाम दलों और कांग्रेस की एक संयुक्त तथ्यान्वेषी टीम पर हमले की सूचना है। पुलिस के मुताबिक, घटना सिपाहीजाला जिले में हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है।

मामले में पुलिस का कहना है कि टीम पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था, वहीं असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक (जो टीम का हिस्सा थे) ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने दावा किया कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और पथराव किया। समाचार एजेंसी को खालिक ने बताया कि ''हमारे तीन-चार वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमने महसूस किया कि त्रिपुरा में कानून का कोई शासन नहीं है।''

A delegation of Congress leaders was attacked by BJP goons today in Bishalgarh & Mohanpur in Tripura. Police accompanying the delegation did NOTHING. And tomorrow BJP is having a victory rally there. Victory of party-sponsored violence. pic.twitter.com/gZfBm4qEWB