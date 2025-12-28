देहरादून में हमले से त्रिपुरा के छात्र की मौत, नस्लीय हमले का आरोप; त्रिपुरा लाया गया शव

Dehradun: देहरादून में नस्लीय हमले के दौरान चाकू मारे जाने से त्रिपुरा के 24 वर्षीय MBA छात्र की मौत हो गई। एंजेल चकमा कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे लेकिन वह हार गए और उनकी मौत हो गई। यह घटना 9 दिसंबर को सेलाकुई इलाके में हुई, जब एक स्थानीय बाज़ार में रोज़ाना की यात्रा एक हिंसक टकराव में बदल गई। एंजेल और उनके छोटे भाई माइकल को कुछ लोगों के एक ग्रुप ने रोका, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें नस्लीय गालियां दीं। चश्मदीदों ने बताया कि उन लोगों ने भाइयों को "चीनी" कहा।

दोस्तों ने बताया कि एंजेल ने शांति से इस गाली का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हम चीनी नहीं हैं। हम भारतीय हैं। यह साबित करने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए?" कुछ ही देर बाद, स्थिति बिगड़ गई। उन लोगों ने कथित तौर पर भाइयों पर चाकू से हमला किया और उन्हें गालियां देते रहे। एंजेल को गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। माइकल भी घायल हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक करीबी दोस्त, जो एंजेल के इलाज के दौरान पूरे समय अस्पताल में रहा, उसने कहा कि वह इस हिंसा से हैरान है। दोस्त ने कहा, "वह शांत और मिलनसार था। हममें से कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ।"

एंजेल का शव शनिवार को अगरतला लाया गया। उनकी मौत से त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गुस्सा और दुख फैल गया है। टिपरा मोथा पार्टी के चेयरमैन प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने परिवार को मेडिकल मदद और अंतिम संस्कार की व्यवस्था में मदद की।

मीडिया से बात करते हुए, देबबर्मा ने कहा कि यह दुखद है कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को नस्लीय भेदभाव का निशाना बनाया जा रहा है। "ये हमले हमें बांटते हैं। हम न्याय चाहते हैं," उन्होंने कहा।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि माइकल चकमा की शिकायत के बाद 12 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था। छह आरोपियों में से पांच, जिनमें दो नाबालिग शामिल थे, को 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी, यज्ञ अवस्थी, के बारे में माना जाता है कि वह नेपाल भाग गया है। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए टीमें भेजी हैं और 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। एंजेल की मौत के बाद, मामले में हत्या की धाराएं जोड़ी गईं।

नॉर्थ-ईस्ट में छात्र समूहों ने नस्लीय नफरत वाले अपराधों के खिलाफ राष्ट्रीय कानून की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देहरादून में छात्र संगठनों ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, और देश के सभी हिस्सों के छात्रों के लिए सुरक्षा और सम्मान की मांग की है।

