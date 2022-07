त्रिपुराः नगर निगम में काम करने वाली 53 वर्षीय शीला दास ने दो बेटियों संग पास की बोर्ड की परीक्षा, इतने फीसदी आए अंक

Highlights शीला रानी दास ने 500 में से 221 अंक प्राप्त किए हैं जबकि उनकी बेटियों राजश्री और जयश्री ने परीक्षा में क्रमशः 250 और 328 अंक प्राप्त किए अगरतला नगर निगम में करने वाली दास ने कुछ साल पहले ही अपने पति को खो दिया था

अगरतला: कहा जाता है कि सीखने, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जज्बा हो तो किसी भी उम्र में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां किस्से दुनियाभर में मौजूद हैं। ऐसा ही कुछ त्रिपुरा की एक 53 वर्षीय मां की कहानी है जो अपने दो बेटियों के साथ मैट्रिक की परीक्षा पास की है। ना सिर्फ पास की, बल्कि अच्छे अंक भी प्राप्त किए।

त्रिपुरा की शीला रानी दास की कम उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के बाद वह दसवीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं। लेकिन शीला की दोनों बेटियों ने अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जिसका परिणाम सबके सामने है। शीला ने अपनी बेटियों - राजश्री दास और जयश्री दास द्वारा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की।

Tripura | Shila Rani Das along with her two daughters cleared board exams in Agartala



We are happy as our mother passed class 10th exam and my sister and I cleared our 12th class. We motivated her and also helped in her studies: Jayashree Das, daughter of Shila Rani Das (06.07) pic.twitter.com/iS90QttBVj