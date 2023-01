Tripura Elections 2023: भाजपा ने 48 उम्मीदवार घोषित किए, मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बोरदोवाली से लड़ेंगे चुनाव, देखें सूची

Highlights भाजपा ने कुल 60 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नाम की शनिवार घोषणा कर दी। , भाजपा 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द करेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कुल 60 सीटों में से 48 उम्मीदवारों के नाम की शनिवार घोषणा कर दी। भाजपा ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को टाउन बोरदोवाली सीट से उम्मीदवार बनाया। जबकि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धनपुर सीट से टिकट दिया है। वहीं शुक्रवार को भाजपा में शामिल हुए एमडी मोबोशर अली को कैलाशहर से तो राज्य भाजपा प्रमुख राजीव भट्टाचार्य को बनमालीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द करेगी।

#TripuraElections2023 | BJP issues the name of 48 candidates.



CM Manik Saha to contest from Town Bordowali, Union Minister Pratima Bhoumik from Dhanpur, Md Moboshar Ali who joined the party y'day to contest from Kailashahar, state BJP chief Rajib Bhattacharjee from Banamalipur. pic.twitter.com/oNkr7Ucqdu