Tripura Election Result 2023: बोले सीएम माणिक साहा- एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा

अगरतला: त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को कहा कि हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी और अब तक के नतीजे बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं।

#WATCH | We had said earlier also that BJP will once again form the government with the majority and the results so far are showing that we are forming the government. I thank PM Modi, Amit Shah, JP Nadda, Rajnath Singh & all party workers for this victory: #Tripura CM Manik Saha pic.twitter.com/epJ0KMsJeg