वोट डालने के बाद बोले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा- विश्वास है कि भाजपा सरकार बनाएगी

अगरतला: त्रिपुरा में गुरुवार को 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जारी है। ऐसे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। अपने गृह बोरोडोवाली निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के बाद एएनआई से बात करते हुए साहा ने कहा, "यह अच्छा लग रहा है। मैं सभी मतदाताओं से अपना वोट डालने का आग्रह करता हूं।"

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव में भाजपा लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करेगी। साहा महारानी तुलसीबती बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक मतदान केंद्र पर अपनी उंगली पर स्याही लगवाने के लिए जल्दी पहुंचे थे। सीएम ने कहा, "आप सभी देख सकते हैं कि लोग कैसे मतदान करने आए हैं। मुझे विश्वास है कि भाजपा यहां जरूर सरकार बनाएगी।"

