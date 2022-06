Tripura Bypolls Results: चार सीट पर उपचुनाव. भाजपा ने तीन पर किया कब्जा, सीएम माणिक साहा जीते, कांग्रेस के लिए खुशखबरी, विधानसभा में खाता खुला

Highlights कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन को 3,163 मतों के अंतर से जीत मिली है। रॉय बर्मन विधानसभा में कांग्रेस के एकमात्र विधायक बन गए हैं। भाजपा उम्मीदवार अशोक सिन्हा को 14,268 (35.57 प्रतिशत) मत मिले।

Tripura Bypolls Results: त्रिपुरा में चार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिये रविवार को हुई मतगणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन सीट पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि टाउन बोरडोवाली सीट पर मुख्यमंत्री व भाजपा उम्मीदवार माणिक साहा ने 6,104 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 17,181 मत मिले, जो डाले गए कुल मतों का 51.63 प्रतिशत हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 11,077 मत मिले, जो कुल मतों का 33.29 फीसद है।

Congratulated CM Shri @DrManikSaha2 Ji after his victory from 8 Bordowali Constituency in the by-election.



Under the visionary leadership of PM @narendramodi Ji the development journey of Tripura will continue. pic.twitter.com/B6CVHLw9RQ