त्रिपुराः बीजेपी के 9 और आईपीएफटी के दो विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, यहां देखें मंत्रिमंडल लिस्ट

Highlights भाजपा-आईपीएफटी की गठबंधन सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रतिमा भौमिक तथा पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की घोषणा बाद में की जाएगी।

अगरतलाः त्रिपुरा में माणिक साहा की अगुवाई वाली नयी सरकार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नौ तथा आईपीएफटी के दो विधायकों ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल एस एन आर्य ने यहां राजभवन में भाजपा-आईपीएफटी की गठबंधन सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी।

जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें भाजपा के जिष्णु देव वर्मा, रतनलाल नाथ, प्रणजीत सिंह रॉय, मनोज कांति देब, संताना चकमा, राम प्रसाद पॉल, भगवान दास, सुशांत चौधरी, रामपाड़ा जमातिया और इंडीजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के एनसी देब बर्मा और प्रेम कुमार रियांग शामिल हैं।

