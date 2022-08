तृणमूल नेता पवन वर्मा ने दिया पार्टी से दिया इस्तीफा, साल भर पहले नीतीश के दरबार से निकाले गये थे

Highlights पवन कुमार वर्मा ने तृणमूल की राष्ट्रीय प्रमुख ममता बनर्जी को दिया अपना इस्तीफा जदयू ने पवन वर्मा को साल 2020 में सीएए के मुद्दे पर विरोध के कारण पार्टी से निकाला था जदयू से राज्यसभा के सांसद रहे पवन वर्मा राजनीति में आने से पहले आईएएस अधिकारी रहे हैं

दिल्ली: पूर्व नौकरशाह और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार वर्मा ने शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पवन कुमार वर्मा तृणमूल कांग्रेस में आने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे।

वर्मा द्वारा तृणमूल से इस्तीफा देने के पीछे नीतीश कुमार द्वारा एनडीए छोड़कर विपक्ष की राजनीति में शामिल होने को माना जा रहा है। कयास लग रहे हैं कि वर्मा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन में लौटने पर नाखुश हैं और उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार विपक्ष की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के नजदीक आ सकते हैं।

पवन वर्मा ने अपने इस्तीफे के संबंध में ट्विटर पर लिखा, "कृपया तृणमूल कांग्रेस से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मुझे आप द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत, स्नेह और शिष्टाचार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, भविष्य में आपके साथ संपर्क में रहने का प्रयास करूंगा।"

Dear @MamataOfficial ji, Please accept my resignation from the @AITCofficial. I want to thank you for the warm welcome accorded to me, and for your affection and courtesies. I look forward to remaining in touch. Wishing you all the best, and with warm regards, Pavan K. Varma