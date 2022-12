पश्चिम बंगाल में टीएमसी-बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, हुई तोड़फोड़ और आगजनी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के होटुगंज इलाके में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह झड़प उस समय हुई जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी उसी जिले के डायमंड हार्बर में रैली कर रहे थे।

रिपोर्टों में कहा गया है कि एक तृणमूल कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया गया है।

Violent clashes erupt in south 24 pargana between bjp and tmc workers. A tmc party office is vandalised and several vehicles torched. Huge police and RAF deployed. pic.twitter.com/mq9d0H0tn4