केरल के 1200 मंदिरों में RSS की नहीं लगेगी शाखा, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर, जानें डिटेल

नई दिल्ली: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने केरल में अपने अधीन आने वाले सभी मंदिरों के लिए सर्कुलर जारी कर आरएसएस की शाखा लगाने सहित अन्य मास ड्रिल पर रोक लगा दी हैं। इन मंदिरों में आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है।

दक्षिणी राज्य केरल में टीडीबी करीब 1200 मंदिरों का प्रबंधन देखता है। टीबीडी के सर्कुलर में कहा गया है कि उसके निर्देशों का सख्ती से सभी मंदिरों में पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब टीबीडी ने आरएसएस के खिलाफ ऐसे फैसले लिए हैं। इससे पहले 2016 में भी टीबीडी ने मंदिर परिसरों में आरएसएस द्वारा हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने इससे पहले 30 मार्च, 2021 को एक आदेश जारी किया था कि मंदिर परिसर का उपयोग मंदिर के अनुष्ठानों और त्योहारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

Kerala | Travancore Devaswom Board issued a circular on May 18 to all temples under them to not allow mass drills and other activities organised by the RSS on temple premises. The circular says that this should be strictly followed and action will be taken against those officers…