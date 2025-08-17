Jammu-Kashmir: भारी बारिश बनी मुसीबत, उधमपुर से पठानकोट के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित, जन-जीवन अस्त-व्यस्त

Jammu-Kashmir: अधिकारी ने बताया कि यह निलंबन पिछले 10 घंटों से हो रही भारी और लगातार बारिश के कारण है, जिससे पटरियाँ परिचालन के लिए असुरक्षित हो गई हैं।

Jammu-Kashmir: रेलवे अधिकारियों ने रविवार को लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण उधमपुर और पठानकोट सेक्शन के बीच ट्रेन सेवाएँ अगली सूचना तक स्थगित कर दीं।

एक अधिकारी ने बताया कि लगातार भारी बारिश के कारण उधमपुर और पठानकोट के बीच अगली सूचना तक सेवाएँ स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि यह कदम सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

टॅग्स :jammu kashmirindian railwaysmonsoonजम्मू कश्मीरभारतीय रेलमानसून