Town Bardowali seat Election Result: 1257 मतों से जीते सीएम साहा, कांग्रेस प्रत्याशी को दी मात, 34 सीट पर भाजपा गठबंधन आगे

Town Bardowali seat Election Result: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने टाउन बोरदोवाली सीट से 1257 मतों से जीत दर्ज की। साहा ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी। त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रही है। 60 सीट में से 34 सीट पर आगे है।

साहा टाउन बारडोवली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी सबरूम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का भरोसा जताया और कहा कि उनकी पार्टी पिछले बार के चुनाव से इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यहां महारानी तुलसीवाटी गर्ल्स स्कूल में स्थापित एक मतदान केंद्र जाते समय संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि भाजपा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी।

Tripura CM Manik Saha collects his winning certificate as he wins the election from the Town Bardowali constituency



"I am feeling good and after winning I am getting this certificate so what can be better than this," he says#TripuraElection2023